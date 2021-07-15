Погода на Ямале на 15 июля: местами дожди

Погода на Ямале на 15 июля

В четверг, 15 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +21, ночью +16. Ветер 3-6 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +15, ночью +11. Ветер 6-12 м/с.

Надым: ясно. Днем +18, ночью +12. Ветер 4-8 м/с.

Новый Уренгой: ясно. Днем +18, ночью +12. Ветер 5-9 м/с.

Губкинский: пасмурно и дождь. Днем +16, ночью +12. Ветер 6-12 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +18, ночью +13. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем +21, ночью +16. Ветер 2-7 м/с.

Муравленко: пасмурно и дождь. Днем +13, ночью +10. Ветер 6-12 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.