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Энергетики на 65 % реализовали ремонтную кампанию в Ямало-Ненецком автономном округе. «Россети Тюмень» продолжают повышать надежность электроснабжения газового региона страны. Специалисты компании проводят капитальный ремонт и реконструкцию 24 подстанций и более 800 км линий электропередачи. В 2021 году на эти цели выделено порядка 484 миллионов рублей.

На данный момент сотрудники «Россети Тюмень» уже завершили работы на 11 питающих центрах классом напряжения 35 кВ и выше. Специалисты провели комплекс работ по повышению надежности функционирования основных элементов подстанций региона. К середине лета силами «Россети Тюмень» отремонтировано более половины линейных объектов, включенных в производственную программу 2021 года. Энергетики значительно повысили устойчивость ЛЭП к ветровым нагрузкам, морозному пучению и другим факторам, усложняющим эксплуатацию электросетей в автономном округе. В настоящий момент в активную фазу вошла работа по расчистке трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности: у ямальских энергетиков есть всего 2 месяца, когда климатические особенности позволяют проводить такие работы.

По словам первого заместителя генерального директора – главного инженера «Россети Тюмень» Антона Битуева, газодобывающий сектор Ямало-Ненецкого автономного округа требует надежного электроснабжения при любых, даже самых экстремальных климатических условиях.

- От стабильной работы электросетевых объектов зависит бесперебойное функционирование предприятий нефтегазодобывающей сферы ЯНАО. Поэтому «Россети Тюмень» уделяют особое внимание производственной программе в автономном округе – при проведении работ мы используем технические решения, адаптированные к особенностям северного региона. Хорошая динамика ремонтной кампании 2021 года свидетельствует, что подготовка электросетевого комплекса ЯНАО к зиме будет завершена в срок, – добавил энергетик.