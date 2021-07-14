«РН-Пурнефтегаз» отмечает 35-летие

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

ООО «РН-Пурнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») отмечает 35-летие со дня образования. Предприятие было создано 14 июля 1986 года для ускоренного ввода в разработку группы новых нефтегазовых месторождений Ямала – Тарасовского, Барсуковского, Новопурпейского.

За время работы удалось добыть более 270 млн. тонн нефти и свыше 120 млрд. кубометров газа, введено в эксплуатацию 18 месторождений. Благодаря реализации газовой программы, предприятие повысило уровень рационального использования попутного нефтяного газа до 99%, что является одним из самых высоких показателей в отрасли. В рамках реализации программы введены в эксплуатацию компрессорные станции Комсомольского, Усть-Харампурского, Харампурского месторождений, а также система сбора попутного нефтяного газа Барсуковской группы месторождений. Объекты оснащены современным оборудованием, а управление производственными процессами ведется в автоматическом режиме.

Также нефтяники внедрили в производство десятки новых технологий, разработали и внесли более 100 рационализаторских предложений. В рамках стратегии «Роснефть-2022» на предприятии было разработано и реализовано свыше 30 проектов повышения производственной эффективности. На лицензионных участках предприятия постоянно ведутся испытания новых технологических решений, так как все разрабатываемые месторождения имеют сложную геологическую структуру. «РН-Пурнефтегаз» разрабатывает нефтяные залежи Ачимовских пластов с глубинами залегания более 4 тыс. метров, которые относятся к категории трудноизвлекаемых. Добыча осложнена высоким пластовым давлением, геологической неоднородностью пластов, а также низкой проницаемостью нефтесодержащей породы.

Развитие производственной базы положительным образом сказывает на социально-экономическом состоянии города Губкинский. При поддержке «РН-Пурнефтегаза» здесь построено большинство социально значимых объектов: городская больница, детская библиотека, музыкальная и художественная школы, два плавательных бассейна, крытый ледовый корт, жилые комплексы. Градообразующее предприятие оказало финансовую помощь в строительстве нового Дворца культуры и спорта «Нефтяник». В новом здании проходят концерты и театральные спектакли, всего в городе работает более 40 творческих и 20 спортивных секций для детей и взрослых.

«РН-Пурнефтегаз» стал пилотной площадкой Компании по реализации проекта непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие». На базе губкинской средней школы в 2006 году был открыт первый в стране «Роснефть-класс». За годы реализации проекта состоялось 14 выпусков «Роснефть-классов».