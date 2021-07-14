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Общество14 июля 2021 15:51

В Новом Уренгое расчистили территорию возле гаражного кооператива «Фортуна»

Уборку провели сами владельцы гаражей
Марина Прохорова
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Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое расчистили территорию, прилегающую к гаражному кооперативу «Фортуна», и берег реки Евояха. Уборку провели владельцы гаражей - это стало уже особой традицией. Каждый год они выходят на субботник и наводят порядок на этих территориях.

В этом месте часто образуются несанкционированные свалки, поскольку горожане приезжают отдохнуть на природу, а убрать за собой мусор зачастую забывают. А некоторые вообще решили, что сюда можно вывозить шины и старую технику.

- Несколько раз за лето мы своими силами наводим порядок на этом участке. Установили контейнеры для мусора, вывести их помогает администрация города. Сегодня нам предоставили технику, выражаем благодарность за оказанное содействие, - сообщил председатель гаражного кооператива «Фортуна» Михаил Мушак.