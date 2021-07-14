В Лабытнанги канализационные нечистоты заливают улицу две недели

Фото: паблик "Лабытнанги Info"

Жители Лабытнанги уже который день жалуются на дурно пахнущую жидкость из колодца, которая стекает по улице. Сообщение об этом опубликовал анонимный пользователь в паблике «Лабытнанги Info», сообщает «МК-Ямал».

- Беспокоит канализация. Все стоки с домов по улице Заполярная, 4 и Новая, 3 стекают на дорогу через колодец. Вторую неделю оставляем заявки диспетчеру «Авто-Миг Плюс», но реакции нет. На вопрос: когда что-то сделают, ничего внятного ответить не могут. Все растекается на территорию здания по адресу Заполярная, 6 и к жилым домам. Течь не перестает, сливается непрерывно, будто прорвало что-то, - сетует аноним.

К своему посту северянин приложил несколько фотографий, на которых видно, что нечистоты ручьями расползаются по дорогам.

Фото: паблик "Лабытнанги Info"

Через некоторое время жалобу горожанина прокомментировали представители УЖКХ администрации Лабытнанги. Они написали, что сегодня, 14 июля, во второй половине дня совместно со специалистами ООО «Авто-Миг Плюс» выедут на место для организации работ по устранению коммунальной аварии.

- В дальнейшем просим дублировать заявки в адрес ЕДДС по телефону 112, их мониторинг и контроль за исполнением осуществляется в ежедневном режиме, - резюмировали представители городского управления ЖКХ.