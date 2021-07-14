Ноябрьская больница срочно ищет доноров с редкой группой крови Фото: Ольга Крыльцова

Ноябрьская ЦГБ срочно ищет доноров с редкой группой крови - четвертой положительной. Информация об этом размещена на официальном сайте медучреждения.

«В связи с высокой потребностью больницы в компонентах крови срочно нужны доноры четвертой группы положительного резуса. Очень надеемся на отклик», - говорится в сообщение.

Всех, кто готов помочь, ждут в будние дни с 08:00 до 12:00 по адресу: улица Республики, 17. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Отметим, что донорам, сделавшим прививку от коронавируса, можно сдавать кровь лишь через 30 дней после введения второго компонента. А тем, кто недавно был на пункте переливания, рекомендуют выждать десять дней перед вакцинацией.