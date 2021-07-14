В Муравленко к зиме отремонтируют более девяти километров теплосетей

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Так, городскому филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» предстоит отремонтировать более 9,3 километра сетей теплоснабжения и водоснабжения, из них готовы уже почти 2 километра. Также к зиме будут обновлены емкость резервного топлива и дымовые трубы на центральной котельной, запорная арматура в теплокамерах и электросетевое оборудование.

Кроме того, к холодам нужно подготовить 310 жилых домов. Сейчас управляющие компании утепляют межпанельные швы, приводят в порядок цоколи, входные двери и отмостки, ремонтируют кровли и места, где балконы и козырьки подъездов примыкают к дому.

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

- Прошедшая зима показала проблему с теплоснабжением и водоснабжением отдельных домов. Убедилась лично - ситуация исправляется, - сообщила глава Муравленко Елена Молдован.

На данный момент рабочие уже утеплили сети водоотведения и водоснабжения на ул. Губкина, д. 31, а также закрыли контур цоколя. А на Ленина, 75 меняют участок трубопровода.