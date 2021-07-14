Фото: правительство ЯНАО

Ямальские школьники показали рекордные результаты во Всероссийской олимпиаде. Всего в регионе шесть победителей и призеров - это лучший показатель за последние шесть лет.

Гордостью региона стали шесть ямальских школьниц: четыре ноябрянки - победительницы олимпиады по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и двое призеров по обществознанию и литературе из Лабытнанги и Муравленко.

За свои старания девушки получат денежную награду. Напоминаем, что по инициативе главы региона Дмитрия Артюхова с 2020 года победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады получают выплаты в 300 и 150 тысяч рублей соответственно. Аналогичное поощрение предусмотрено и для педагогов, подготовивших ребят.

По итогам образовательного года Ямал вошел в ТОП-30 регионов в рейтинге заключительного этапа олимпиады, поднявшись с 60 на 21 место.