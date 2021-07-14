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Общество14 июля 2021 11:05

Тазовская прокуратура оштрафовала три сельхозпредприятия за неправильное хранение горючего

Также обнаружены другие нарушения
Марина Прохорова
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Тазовская прокуратура оштрафовала три сельхозпредприятия за неправильное хранение горючего

Тазовская прокуратура оштрафовала три сельхозпредприятия за неправильное хранение горючего

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Тазовского района оштрафовала три местных сельскохозяйственных фирмы за экологические нарушения. Оказалось, что предприятия Гыданское потребительское общество, МУП «Совхоз Антипаютинский» и ООО «ГСХП «Гыдаагро» не соблюдают правила хранения горюче-смазочных материалов.

- Предприятия хранение горюче-смазочные материалы (бензин и дизельное топливо) в емкостях, которые не имеют замкнутого земляного обвалования и не обеспечены источником наружного противопожарного водоснабжения. Также территория склада не ограждена продуваемой оградой из негорючих материалов, отсутствует подъезд для пожарных автомобилей, внутри обвалования группы резервуаров допускается прокладка транзитных трубопроводов, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокуратура внесла руководителям компаний представления, а также возбудила административные дела в отношении предприятий и их руководителей. Виновным назначены штрафы на общую сумму 390 тысяч рублей.