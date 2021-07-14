Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

В Ноябрьске жители мкр. Оболонь уже полгода ждут обещанную остановку. В связи с этим один из жителей решил напрямую обратиться к властям, опубликовав пост в паблике «Злой Ноябрянин».

- Вопрос к администрации города, в прошлом году сделали остановку в мкр. Оболонь, а остановочный комплекс не поставили. Людям негде укрыться ни от дождя, ни от снега, ни от ветра. Скажите пожалуйста, когда и у нас будет остановочный комплекс? Очень хочется знать, - спрашивает горожанин.

Надо отметить, что публикация возымела эффект. В скором времени на нее отреагировали представители мэрии, пообещав разрешить проблему до конца лета.

- Добрый день. Остановочный павильон будет установлен в срок до 31 августа, - сообщили в администрации.

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