В Лабытнанги обновляют детские и спортивные площадки

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцети

В Лабытнанги продолжаются работы по благоустройству, куда входит обновление детских и спортивных площадок.

- В дополнение к новым детским игровым территориям на «Островке» и «Старте» мы создаем площадки активного отдыха в мкр. Обской и Орбита. Эти планы основаны на просьбах жителей, - рассказала глава города Марина Трескова.

Также, по ее словам, еще одна площадка появится на ул. Центральная. Ее построят благодаря нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, за счет финансовой поддержки округа реконструируют детские площадки по ул. Дзержинского, 10 и 20а.

Не остался в стороне и Харп. Там появится просторная территория детства в квартале Северный.

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