Ноябрянин лишился денег, покупая автомобиль у мошенника

В полицию Ноябрьска обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. По словам мужчины, он лишился 20 тысяч рублей.

- Было установлено, что потерпевший нашел на одном из сайтов объявление о продаже автомобиля. Связавшись с продавцом и обговорив детали сделки, мужчина перевел ему 20 тысяч рублей в качестве предоплаты. Получив указанную сумму, продавец позвонил ноябрянину и сказал, что необходимо перевести 120 тысяч. Покупатель ответил, что не согласен на такие условия, а оставшиеся деньги отдаст при встрече. Тогда продавец стал настаивать, чтобы заявитель полностью перевел всю сумму, иначе он расторгнет сделку без возврата денег, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Поняв, что столкнулся с аферистом, ноябрянин обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».