Погода на Ямале на 14 июля: все также прохладно

Погода на Ямале на 14 июля
Фото: Вера Зенина
В понедельник, 14 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днем +18, ночью +13. Ветер 1-5 м/с.
Ноябрьск: пасмурно, вечером - дождь. Днем +11, ночью +9. Ветер 7-13 м/с.
Надым: пасмурно. Днем +12, ночью +6. Ветер 3-8 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +12, ночью +7. Ветер 4-8 м/с.
Губкинский: переменная облачность. Днем +12, ночью +8. Ветер 5-11 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +12, ночью +7. Ветер 4-10 м/с.
Лабытнанги: ясно. Днем +17, ночью +14. Ветер 2-5 м/с.
Муравленко: переменная облачность. Днем +12, ночью +9. Ветер 6-12 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.