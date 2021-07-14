Погода на Ямале на 14 июля: все также прохладно

Погода на Ямале на 14 июля Фото: Вера Зенина

В понедельник, 14 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днем +18, ночью +13. Ветер 1-5 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, вечером - дождь. Днем +11, ночью +9. Ветер 7-13 м/с.

Надым: пасмурно. Днем +12, ночью +6. Ветер 3-8 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +12, ночью +7. Ветер 4-8 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем +12, ночью +8. Ветер 5-11 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +12, ночью +7. Ветер 4-10 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днем +17, ночью +14. Ветер 2-5 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем +12, ночью +9. Ветер 6-12 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.