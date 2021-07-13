В Новом Уренгое отремонтируют пять школ и столько же детских садов

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое отремонтируют сразу десять образовательных учреждений: пять школ и столько же детских садов.

Так, в средней школе №7 идет первый этап реновации. Он включает ремонт кровли, фасада, помещений третьего этажа и замену оконных блоки. Второй этап реновации - ремонт первого и второго этажей - запланирован на следующий год.

В школах № 1 и 12, а также «Прогимназии «Центр детства» основное внимание уделят ремонту кровли. А в школе имени Д.И. Коротчаева обновят фасад здания.

В детском саду «Огонек» завершена облицовка фасада. В «Белоснежке» отремонтируют помещения, инженерные системы и также приведут в порядок фасад, а в детском саду «Радуга» обновят кровлю. Также комплексные ремонты запланированы в детских садах «Лада» и «Метелица».