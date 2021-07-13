В Аксарковской больнице появился новый ультразвуковой аппарат

Фото: правительство ЯНАО

Медучреждения Ямала продолжают оснащать новым оборудованием. Так, в Аксарковской районной больнице появился высокоточный ультразвуковой аппарат экспертного класса.

- Это современное диагностическое оборудование, которое позволит проводить исследования на более высоком уровне. Благодаря техническим характеристикам, новый аппарат обладает высоким качеством изображения и позволяет обеспечить более четкую визуализацию, - рассказал заместитель главного врача по лечебной части Аксарковской ЦРБ Мансур Исхаков.

У нового аппарата довольно широкая область применения. С его помощью можно проводить исследования органов брюшной полости, мочеполовой системы, тазобедренных суставов, мышц, а также сосудов. Кроме того, оборудование можно переносить из одного отделения в другое, что очень удобно при работе с лежачими больными.

Напоминаем, что на прошлой неделе портативный ультразвуковой аппарат установили в детской поликлинике Губкинского. А до конца лета диагностическое оборудование закупят для Тазовской больницы.