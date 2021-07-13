В Ноябрьске пожилой мужчина выпал из окна многоэтажки Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске из окна многоэтажки выпал пенсионер. Трагедия произошла в ночь на 13 июля по адресу: ул. проспект Мира, 82.

Изначально информация об этом появилась в местном паблике «Происшествия Ноябрьск».

- В ночь с 12 на 13 июля мужчина выпал из окна дома,- говорится в сообщении.

К сожалению, выжить пенсионеру не удалось. Он скончался на месте происшествия от полученных травм. Известно, что ему было 72 года.

В региональном УМВД России корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что в настоящее время проводится проверка, также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.