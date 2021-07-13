На дороге Салехард - Надым обустроят новые пути для перехода оленей

Фото: администрация Приуральского района. Мост через реку, где проходили оленеводы.

Открытие долгожданной дороги Надым - Салехард повлекло немалые проблемы для кочующих коренных народов. Ежегодно оленеводы меняют свое местоположение и проходят тысячи километров, осенью - на юг, а весной - на север. И, как оказалось, участок новой дороги совпал с Варгой - местом миграции оленеводов.

В связи с этим глава Приуральского района Иван Сакал совместно с председателем Совета по делам КМНС Николаем Вылко посетили проблемные зоны и выяснили, с чем столкнулись кочевые жители района.

Фото: администрация Приуральского района. Иван Сакал и Николай Вылко возле места переходов животных.

- На реках Сармикъяха, Идъяха и Танопча сейчас стоят самодельные мосты. Оленеводы совершали переходы в тех местах, где меньше воды и был пологий спуск, - рассказали в районной администрации.

На данный момент планируется обустроить перевалку по рекам, откосы и уклоны с обеих берегов. Также будут сделаны удобные подъемы и спуск.

- Мы будем отрабатывать разные варианты решения данной проблемы, в том числе с заказчиком строительства этой дороги и с подрядчиками. Уверен, для наших оленеводов дорога не станет непреодолимым препятствием, - отметил глава Приуральского района Иван Сакал.

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