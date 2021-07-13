Фото: департамент культуры ЯНАО

Ямал впервые примет участие во Всероссийской акции «Единый день фольклора», инициатором которой является Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова.

Так, 18 июля в учреждениях культуры состоятся интерактивные программы, фотовыставки, фольклорные посиделки, народные игры и мастер-классы.

В Салехарде окружной Центр национальных культур подготовил видеокруиз в мир этноса, а центр культуры и спорта «Геолог» - интерактивную программу «Жар птица».

В Коротчаево (отдаленном районе Нового Уренгоя) состоится пленэр «Фольклор - душа народа», а сельский Дом культуры села Находка организует путешествие в страну ненецкого фольклора.

В Центре национальных культур Ямальского района запланирован фестиваль игр народов Ямала, а в Музейном ресурсном центре в Ноябрьске - мастер-классы по изготовлению народной куклы «Радостея» и русской народной игрушки из лыка «Солнечный конь-огонь».

Отметим, что единый день фольклора приурочен к VI Всемирной Фольклориаде CIOFF, которая прошла в Уфе в начале июля и собрала участников из 37 стран.

Ознакомиться с полным планом мероприятий можно здесь.