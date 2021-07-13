Фото: правительство ЯНАО

Жителям Ямала стало проще получить консультацию по вопросам соцзащиты и обслуживания населения. Для этого на сайте ведомства появился новый сервис в виде всплывающего окна, куда можно написать обращение и быстро получить ответ.

Перед подачей система попросит представиться: ввести имя, номер телефона и адрес электронной почты.

Пока помощник работает в тестовом режиме, чтобы определить популярность такого формата общения с населением. Сотрудники ведомства находятся на связи в будние дни с 8:30 до 18:00. Если сервис подтвердит свою актуальность, время приема обращений будет увеличено.

- Мы стараемся максимально повысить уровень информированности ямальцев и обеспечить быструю обратную связь. Ответственные за работу сервиса специалисты стараются оказывать консультацию моментально, - рассказала директор окружного департамента социальной защиты населения Елена Карпова.