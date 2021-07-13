Дворы и улицы Новом Уренгое расчищают от бесхозной техники

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое ведется работа по очистке жилых микрорайонов от бесхозной техники. Специально для этого департамент строительства и ЖКК сформировал перечень разукомплектованных транспортных средств, долгое время стоящих во дворах и на улицах. На сегодня это порядка 30 машин.

- Процедура работы с ними длительная: оставляется предписание о необходимости убрать транспорт, совместно с ГИБДД устанавливается хозяин, затем ему направляется заказное письмо с уведомлением и публикуется объявление в СМИ. И только если хозяин не откликается, машину можно эвакуировать на штрафстоянку. Там она находится месяц, если владелец найдется, технику можно забрать, оплатив расходы за хранение, - рассказали в администрации города.

Информацию об аварийных транспортных средствах, брошенных на территории города, можно направлять на адрес электронной почты: dsjkk@nur.yanao.ru.