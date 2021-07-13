Надымчане, проживающие по ул. Зверева, пожаловались на работу УК «Янтарное»

Фото: паблик "Злой и Добрый Надымчанин"

В Надыме жилец дома №40 по ул. Зверева выложил в соцсети фото своего подъезда, оценив его состояние как ужасное, сообщает «Нур 24».

- Когда уже приведут в порядок шестой подъезд? Капремонт в месяц стоит 2 600 рублей, и это только с одной квартиры. Цены на коммуналку зашкаливают, а порядка нет. В УК бесполезно обращаться, они просто не реагируют, - написал горожанин в паблике «Злой и Добрый Надымчанин».

Однако работу дворника блогер оценивает замечательно, к нему у жильца нет претензий.

Фото: паблик "Злой и Добрый Надымчанин"

В скором времени на обращение отреагировал пользователь соцсети, похожий на представителя управляющей компании.

- Уважаемые собственники Зверева, 40. УК не бездействует. Есть план-график по которому выполняются ремонт отделки стен и потолков в отдельных местах. Сейчас по вашему адресу ведутся работы в 5-м подъезде. На 2022 год работы запланированы в 6-м подъезде, - говорится в сообщении.