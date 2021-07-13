В Салехарде проверяют готовность образовательных учреждений к учебному году

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Салехарде продолжается проверка образовательных учреждений к новому учебному году. Накануне комиссия в составе сотрудников пожарного надзора посетила детские сады «Журавушка», «Снегурочка» и «Золотая рыбка», а также учреждение допобразования «Детско-юношеский центр». Специалисты проверили готовность объектов к 1 сентября и работе в осенне-зимний период.

В ходе приемки сотрудники осмотрели системы пожарной безопасности, в том числе наличие и исправность систем оповещения, тревожной сигнализации, дымоудаления и оборудование путей эвакуации.

- Приемка образовательных учреждений проходит согласно графику и в штатном режиме, она продлится до 18 августа, - сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору Салехарда Дмитрий Олимпиев.