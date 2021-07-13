В отдаленном районе Губкинского иномарка сбила велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. По сообщению региональной Госавтоинспекции, авария случилась 12 июля на ул. Векшина в поселке Пурпе.

- Около 19:40 вечера произошло ДТП с участием велосипедиста. Двигаясь вдоль дороги, он, без подачи сигнала рукой, начал заворачивать налево, в результате чего столкнулся с двигающейся в попутном направлении иномаркой. В итоге велосипедист получил телесные повреждения, - добавили в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале случилось девять аварий, а с начала года - 2 636, в которых 12 человек погибли и 147 получили травмы, в том числе 12 детей.