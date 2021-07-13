В Приуральском районе осудили мужчину, который зверски расправился с супругой на улице

В Приуральском районе осудили мужчину, который зверски расправился с супругой прямо на улице Фото: Ольга Крыльцова

В Приуральском районе вынесли приговор в отношении 34-летнего местного жителя. Он признан виновным в избиении и смерти своей супруги.

- Преступление произошло 2 сентября 2020 года в селе Аксарка. В тот вечер семейная пара возвращалась домой после очередного застолья. Так как женщина не могла идти из-за сильного опьянения, супруг сначала избил ее, а затем они оба расположились отдохнуть в кустах. Распив еще одну бутылку, мужчина припомнил супруге старые обиды и задушил ее голыми руками, а после - заснул. Рано утром обвиняемый перенес тело женщины домой и уложил в кровать, а сам продолжил посещать односельчан и употреблять алкоголь, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Через несколько дней, 5 сентября, в полицию обратилась родственница жертвы. Она рассказала правоохранителям всю информацию, которую ей сообщил супруг погибшей.

В итоге суд приговорил мужчину к 10 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.