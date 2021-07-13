Погода на Ямале на 13 июля: до +12 градусов

Погода на Ямале на 13 июля
Во вторник, 13 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +14, ночью +10. Ветер 3-7 м/с.
Ноябрьск: пасмурно. Днем +12, ночью +6. Ветер 6-11 м/с.
Надым: пасмурно. Днем +11, ночью +6. Ветер 5-9 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно. Днем +9, ночью +6. Ветер 5-9 м/с.
Губкинский: переменная облачность. Днем +11, ночью +7. Ветер 5-9 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно. Днем +10, ночью +6. Ветер 4-10 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность. Днем +14, ночью +10. Ветер 4-7 м/с.
Муравленко: пасмурно и небольшой дождь. Днем +12, ночью +6. Ветер 4-9 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.