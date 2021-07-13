Погода на Ямале на 13 июля: до +12 градусов

Погода на Ямале на 13 июля

Во вторник, 13 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +14, ночью +10. Ветер 3-7 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем +12, ночью +6. Ветер 6-11 м/с.

Надым: пасмурно. Днем +11, ночью +6. Ветер 5-9 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем +9, ночью +6. Ветер 5-9 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем +11, ночью +7. Ветер 5-9 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно. Днем +10, ночью +6. Ветер 4-10 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем +14, ночью +10. Ветер 4-7 м/с.

Муравленко: пасмурно и небольшой дождь. Днем +12, ночью +6. Ветер 4-9 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.