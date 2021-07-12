В Приуральском краеведческом музее открывается фотовыставка о жизни манси

Фото: МВК им. Шемановского

В Приуральском краеведческом музее готовится к открытию передвижная фотовыставка «Таежные промыслы». Это визуальный проект о жизни Мансийского Зауралья, автором которого является научный сотрудник Института истории и археологии РАН Илья Абрамов.

Все фотографии экспозиции объединены в тематические сюжеты и коллажи, в основу которых легло стремление объяснить жизненную историю, передать ощущения от увиденного с помощью фотомонтажа, наслоения выдуманного и мифичного, на реальное изображение.

В центре внимания ученого - Мансийское Зауралье, таежная область между Уралом и Обью, большую часть которой занимает бассейн Северной Сосьвы. Это земля, где жизнь коренных народов все еще зависит от натуральных ресурсов и умений их добывать.

Фотовыставка дает возможность прочувствовать самобытность народа манси, увидеть традиционные способы рыбной ловли, охоты, приготовления пищи и погрузиться в атмосферу традиционной культуры.