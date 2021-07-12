Образ лося стал туристическим брендом Шурышкарского района

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Глава Шурышкарского района Олег Попов объявил итоги голосования за туристический бренд муниципалитета. Напоминаем, что на звание логотипа претендовали бурый медведь, северный олень, лось, морошка, кедровая шишка, бурки и хариус.

- Друзья, в паблике «Мой Шурышкарский» завершилось голосование за туристический бренд нашего района. В нем приняли участие 616 человек. Большинство (132 жителя) проголосовали за образ лося, - резюмировал Олег Попов.

На основе выбора шурышкарцев будет разработан брендбук, изображение которого начнут использовать на сувенирной и печатной продукции.