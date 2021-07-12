В районе Коротчаево обустраивают тротуары сразу на двух улицах

Фото: ООО "Уренгойдорстрой"

В Новом Уренгое продолжается благоустройство микрорайонов. Так, в районе Коротчаево на ул. Шоссейная вскоре появятся тротуары. Сейчас рабочие занимаются установкой бордюров, за сутки удается смонтировать 75 штк - запланированную норму.

- Общая протяженность объекта около двух километров. В данном случае будут использоваться бордюры двух типов, всего - 4 329 погонных метров. На этом строительном участке задействованы 12 рабочих и две единицы техники, - рассказал представитель подрядчика ООО «Уренгойдорстрой».

Также продолжаются работы на ул. Нефтяников. Рабочие уже завершили укладку асфальта в два слоя - 200 метров, теперь осталось привести в порядок съезды к жилым и административным зданиям.

- Сейчас рабочие заканчивают установку бордюров и приступают к асфальтированию пешеходных дорожек. На этом объекте трудятся 10 человек и две единицы спецтехники, - добавили в организации.