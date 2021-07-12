В Тазовском работник УК пожаловался в прокуратуру на незаконное удержание зарплаты

Тазовская прокуратура помогла работнику управляющий компании вернуть незаконно удержанные руководством деньги.

- Установлено, что руководство УК ООО «Тазспецсервис» неправомерно удержало из зарплаты слесаря-сантехника 25 тысяч рублей. В результате чего было нарушено право работника на оплату труда, - рассказали в ведомстве.

Чтобы помочь мужчине, прокуратура внесла руководству организации представление об устранений нарушений, а также возбудила административные дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы и иных выплат).

На данный момент указанная сумма возвращена работнику, а виновник привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, организация и ее руководитель выплатили административный штраф на общую сумму 40 тысяч рублей.