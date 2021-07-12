Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко начался капремонт детского сада «Дельфин», который посещают почти 400 ребят. Работы ведутся как внутри учреждения, так и снаружи.

По словам главы города Елены Молдован, число групп останется прежним, а вот их оформление будет уже другим - светлым, ярким и современным. Также поменяется оборудование в пищеблоке. Предстоят масштабные работы по благоустройству, замене вентиляции и инженерных коммуникаций: систем отопления и водоснабжения. Кроме того, необходим ремонт и обновление медицинских кабинетов, так как детский сад посещает 71 ребенок особой заботы.

Сейчас в помещениях ведутся демонтажные работы, а на территории активно обустраивает детские площадки, спортивное поле и укладывают тротуары.

Кстати, площадки для прогулок выложат мягким покрытием, а тротуарная плитка на дорожках будет удобной и безопасной. Частично обновятся и игровые комплексы.