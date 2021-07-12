Погода на Ямале на 12 июля: прохладно и дожди

Погода на Ямале на 12 июля
Фото: Вера Зенина
В понедельник, 12 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - дождь. Днем +10, ночью +7. Ветер 6-12 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и небольшой дождь. Днем +14, ночью +8. Ветер 3-8 м/с.
Надым: пасмурно. Днем +9, ночью +6. Ветер 4-10 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно. Днем +9, ночью +7. Ветер 7-11 м/с.
Губкинский: пасмурно, утром - дождь. Днем +11, ночью +7. Ветер 5-9 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно. Днем +11, ночью +7. Ветер 4-8 м/с.
Лабытнанги: пасмурно. Днем +10, ночью +7. Ветер 5-10 м/с.
Муравленко: пасмурно и небольшой дождь. Днем +10, ночью +7. Ветер 7-13 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.