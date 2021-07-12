Погода на Ямале на 12 июля: прохладно и дожди

Погода на Ямале на 12 июля Фото: Вера Зенина

В понедельник, 12 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - дождь. Днем +10, ночью +7. Ветер 6-12 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и небольшой дождь. Днем +14, ночью +8. Ветер 3-8 м/с.

Надым: пасмурно. Днем +9, ночью +6. Ветер 4-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем +9, ночью +7. Ветер 7-11 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - дождь. Днем +11, ночью +7. Ветер 5-9 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно. Днем +11, ночью +7. Ветер 4-8 м/с.

Лабытнанги: пасмурно. Днем +10, ночью +7. Ветер 5-10 м/с.

Муравленко: пасмурно и небольшой дождь. Днем +10, ночью +7. Ветер 7-13 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.