Число заболевших коронавирусом на Ямале на 11 июля 2021 года увеличилось на 111 человек

Фото: департамент здравоохранения Ямала

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 11 июля года. Количество заболевших увеличилось на 111 и составило 41 154 человек. Один пациент сегодня умер (за весь период пандемии – 440 человек).

Скриншот с сатйа yandex.ru/covid19/stat

По данным оперштаба округа, за минувшие сутки выявлено 111 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 41 154). 95 зараженных выявили в муниципальных образованиях (с начала пандемии – 34 763), на месторождениях и производственных объектах обнаружили 16 больных ковидом (с начала пандемии – 6 391).

Фото: оперштаб ЯНАО

За сутки госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 624 пациента, 64 из них в тяжелом состоянии, 24 пациента с подтвержденным коронавирусом – на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 25 033 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 749 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 382 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 783 333 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 143 002 летальных исхода, выздоровели 5 200 219 человек.