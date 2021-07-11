В полночь салехардцам покажут финал Чемпионата Европы по футболу под открытым небом

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В Салехарде сегодня в полночь, в ночь на 12 июля, горожане смогут посмотреть финал Чемпионата Европы по футболу. Прямая трансляция организована под открытым небом на площади, расположенной возле Речного вокзала.

Болельщики футбола уже в предвкушении, ведь на площади у Речного вокзала уже установили огромный экран. Остаются считанные часы, когда можно увидеть одно из главных событий из мира футбола в 2021 году.

Начало трансляции 12 июля в 00:00 , поясняет администрация Салехарда.