Пожары на Ямале: 11 июля в Ноябрьске горела машина, а в Муравленко дом

Фото: МЧС Ямала

В Ноябрьске вчера вечером, 10 июля в 19:50, в микрорайоне Вынгапуровский лоб в лоб столкнулись две иномарки – Kia Cerato и Toyota Hilux. На место аварии выезжала пожарная машина, четыре огнеборца.

К счастью, пострадавших в ДТП не оказалось. По данным Госавтоинспекции Ямала, за минувшие сутки зарегистрировано шесть ДТП, все без пострадавших.

Кроме того, пожарные Муравленко вчера выезжали на тушение нежилого расселенного дома на улице Пионерская. С огнем справлялись11 человек личного состава и три единицы спецтехники МЧС. Огонь прошелся по помещению дома на общей площади 10 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются.