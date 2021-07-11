Ямальские рыбаки отмечают профессиональный праздник

День рыбака отмечают 11 июля в России Фото: Ирина Ромашкина

День рыбака отмечают 11 июля в России. На Ямале рыболовство является одной из основных отраслей традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера. Сегодня профессиональный праздник отмечают 2 500 рыболовов округа.

В регионе уровень добычи рыбных ресурсов стабильно превышает 10 тысяч тонн. В 2020 году объем вылова составил 11,1 тысяч тонн. В этом году в планах сохранить улов на уровне прошлого года. Кроме того, рыболовство поддерживает правительство округа – выдает субсидии и гранты на развитие сферы. Благодаря этому ямальского муксуна и другие ценные породы рыбы знают на вкус все россияне.

Работает программа модернизации промыслового флота, приобретаются и ремонтируются суда, которые используются при вылове рыбы, ее транспортировке и хранении. Это позволяет предприятиям округа быть конкурентоспособными на российском рынке. Помимо Ямала деликатесную рыбу и продукцию из нее любят жители Москвы, Тюменской, Омской, Самарской, Курганской областей, Югры и других регионов России.

С праздником ямальских рыбаков поздравил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

– Рыбаки Ямала успешно с ними справятся, продемонстрируют настоящее мастерство и отличные показатели рыбодобычи. Пусть путина – 2021 будет удачной и принесет щедрые уловы. Желаю всем большой рыбацкой удачи, крепкого здоровья, благополучия в семьях и успехов, – говорится в поздравлении.

Особые слова благодарности Дмитрий Артюхов выразил ветеранам, чей богатый опыт, верность делу и северная закалка стали залогом успешного развития рыбной отрасли, ярким примером самоотверженности для молодых специалистов.