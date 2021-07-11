Погода на Ямале на 11 июля: сильный ветер до 15 м/с

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В воскресенье, 11 июля, по данным Ямало-Ненецкого ЦГМС, в округе будет облачно, ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем осадков не прогнозируют, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +3… +8 градусов, днём +14… +19 градусов.

Фото: МЧС Ямала

Салехард: +16 градусов, облачно, ветер свежий, северо-западный 8 м/с.

Лабытнанги: +16 градусов, облачно, ветер умеренный, западный 7 м/с.

Новый Уренгой: +18 градусов, ясно, ветер слабый, северный 5 м/с.

Губкинский: +15 градусов, облачно, ветер слабый, северо-западный 4 м/с.

Тарко-Сале: +13 градусов, облачно, ветер легкий, северо-западный 2 м/с.

Надым: +16 градусов, облачно, ветер слабый, западный 4 м/с.

Ноябрьск: +16 градусов, ясно, ветер легкий, северный 3 м/с.

Муравленко: +16 градусов, облачно, ветер легкий, северо-западный 2 м/с.

Этот день в народе называли Крапивным заговеньем. Считалось, что после этой даты жгучая трава теряет свои целебные свойства. Поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев крапивы – последние в этом году.

Крапиву крестьяне ценили за ее полезность. Из нее готовили салаты, супы, начинки для пирожков, а также солили и квасили. Из листьев молодой крапивы делали отвары и настои, которые обладали свойством восстанавливать силы и останавливать внутренние кровотечения. Девушки применяли это растение в косметических целях – считалось, что его отвар укрепляет волосы и предотвращает их выпадение.