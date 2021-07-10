Жители Салехарда жалуются на трещины в Парке победы

По словам жителей, плитка в парке "пляшет" Фото: соцсети

В Салехарде пользователи соцсетей пожаловались на трещины в асфальте. Свое недовольство жители отразили в местном паблике «Вконтакте».

На прикрепленных к записи фотографиях виднеются неаккуратно залитые трещины, которые превращают асфальтированную поверхность в равнину. Администрация города выразила свое мнение по этому поводу.

- В связи с тем, что трещины на асфальтобетоном покрытий широкие, расход битума на проливке большой. Остальные трещины будут в ближайшее время повторно проливаться. Содержание улично-дорожной сети города осуществляется в рамках муниципальных контрактов, - сообщили в администрации.

«Полосу препятствий» пообещали исправить в скором времени.