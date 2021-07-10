Трое ноябрян попытались украсть фрукты из ларька

Нарушителей задержали на месте преступления Фото: Мария Толстихина

В Ноябрьске сотрудниками Госавтоинспекции задержаны несколько молодых людей, попытавшиеся украсть товары из продуктового павильона. Об этом рассказала пресс-служба МВД по ЯНАО.

В полицию поступил звонок 7 июля: сообщили, что кто-то проник в павильон на улице 40 лет Победы, и пытается украсть продукты. На место преступления выехал экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Сергея Гречко и лейтенанта полиции Антона Дорохина.

Когда сотрудники прибыли на место, похититель стал убегать, но сбежать не удалось. Мужчину задержали полицейские. Им оказался ранее не судимый, неработающий мужчина.

Кроме того, при обследовании места происшествия правоохранителями были замечены ещё двое молодых мужчин. Ими оказались тоже неработающие и ранее не судимые жители города.