Последние новости в ЯНАО о коронавирусе Фото: Архив "КП"

Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 10 июля 2021 года увеличилось на 108 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Таким образом, всего с начала пандемии «корону» подхватил 41 043 человек.

За минувшие сутки выздоровели 90 человек, 19 пациентов находятся на ИВЛ, 59 остаются в тяжелом состоянии.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 758 300 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 142 253 летальных исхода, выздоровели 5 182 837 человек.