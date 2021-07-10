Погода в ЯНАО на 10 июля 2021 года: грядет похолодание

На протяжении дня будет пасмурно Фото: Мария Толстихина

На Ямале в субботу, 10 июля, похолодает. На большей части округа прогнозируется северный ветер до 15 метров в секунду. Местами возможен небольшой дождь. На протяжении дня будет пасмурно, утром +12, днем +11 а к вечеру градусник термометра покажет +7.

Сегодня, 10 июля 2021 года, в России отмечают День воинской славы. Праздник установлен в честь победы Петра I над шведами в сражении под Полтавой. Эта битва стала реваншем Петра I за поражение под Нарвой в 1700 году и решила исход Северной войны. В этот день православные отмечают обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского.