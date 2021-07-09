Власти п. Уренгой оставили семью в доме, признанным аварийным после пожара Фото: Ольга Крыльцова

Пуровская прокуратура добилась справедливости для семьи, которая проживала в аварийном доме после пожара, сообщает «Нур-24».

Все началось того, когда ведомство решило проверить, как соблюдаются требования жилищного законодательства администрацией поселка Уренгой при переселении граждан из аварийного жилья.

Оказалось, что одна из семей проживала в доме по договору социального найма, который признали аварийным и подлежащим сносу после пожара.

В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление, в котором требовал, чтобы местные власти предоставить семье другое жилое помещение.

Суд требования прокурора удовлетворил. Фактическое исполнение решения контролируется ведомством.