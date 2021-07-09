Число заболевших коронавирусом на Ямале на 9 июля 2021 года увеличилось на 105 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 105 человек. С начала периода количество заболевших достигло 40 935.

Из общего числа болеющих 570 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 51 из них - в тяжелом состоянии, 19 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 438 человек.

Также за сутки выявлено 20 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 357. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 85 заражений COVID-19, за весь период - 34 578.

Выздоровели за последние сутки 77 человек, с начала пандемии - 39 169.

За последние сутки в России выявлено 25 766 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 341 (13,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 5 733 218 случаев в 85 регионах. Излечилась от коронавируса 21 832 человека, с начала пандемии - 5 165 087. Также за сутки зафиксировано 726 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 141 501 человек.