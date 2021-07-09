«Более тысячи жалоб»: ямальцы недовольны работой управляющих компаний

Фото: правительство ЯНАО

Ямальцы массово жалуются на работу управляющих компаний. По сообщению регионального правительства, только с начала года в Госжилнадзор поступило более тысячи обращений, из них 713 - весной. Чаще всего северян не устраивает бездействие коммунальщиков - 52%, оплата жилищно-коммунальных услуг - 33% и ненадлежащее качество коммунальных услуг - более 7%.

На данный момент инспекторы уже рассмотрели 640 обращений, а еще 73 находятся в работе, также выдано 437 предписаний. Кроме того, выписано штрафов на общую сумму 3,5 млн. рублей, в том числе по обращениям граждан - почти на 2 млн.

- Сотрудники департамента регулярно организуют проверки по профилактике нарушений и внеплановые проверки по обращениям граждан. Управляющие организации обязаны выполнять свою работу качественно и в полном объеме, - отметил первый заместитель директора департамента государственного жилищного надзора ЯНАО Ахат Мурзакаев.

Кстати, за неисполнение предписаний инспекторов, а также нарушение правил содержания и ремонта управляющие организации могут получить штрафы до 300 тысяч рублей.

При возникновении нештатных ситуаций в многоквартирном доме необходимо сразу же сообщить в аварийную службу управляющей организации. Если УК бездействует, ямальцам необходимо написать жалобу через ГИС ЖКХ или письменно в отделе департамента.