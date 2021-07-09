Житель Салехарда отправится в тюрьму за изнасилование спящей гостьи Фото: Ольга Крыльцова

Салехардский суд вынес приговор в отношении 39-летнего мужчины. Как рассказали в СУ СКР по ЯНАО, он признан виновным в изнасиловании.

- Преступление произошло 28 марта. В тот день к злоумышленнику пришла в гости женщина, с которой он распивал алкоголь. Воспользовавшись тем, что женщина заснула, салехарде совершил с ней насильственный половой акт, - добавили в ведомстве.

В итоге мужчина получил три года лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, что еще одно подобное преступление случилось в начале июля в Тарко-Сале. Двое жителей распивали алкоголь в компании новой знакомой. Перебрав со спиртным, они предложили женщине вступить с ними в половую связь, но получили отказ. Не собираясь мириться с услышанным, преступники затащили потерпевшую в дом и изнасиловали.

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