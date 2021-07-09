Жительница Салехарда прописала в своем доме толпу мигрантов

Жительница Салехарда прописала в своем доме целую толпу мигрантов. Как рассказали в региональной прокуратуре, за свои услуги женщина получила 90 тысяч рублей.

- Установлено, что местная жительница зарегистрировала в жилом помещении 20 иностранных граждан Республики Беларусь. За оказанные услуги ею получено вознаграждение в размере 90 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление, в котором просило признать сделку недействительной, а также взыскать в доход государства полученные незаконным способом деньги.

В итоге суд удовлетворил все требования прокуратуры, а также прекратил уголовное дело в отношении горожанки в связи с ее активным участием в раскрытии преступления.