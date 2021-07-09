Тазовское автотранспортное предприятие обвиняют в подделке документа Фото: Ольга Крыльцова

Тазовское автотранспортное предприятие обвиняют в подделке важного документа. По сообщению прокуратуры ЯНАО, руководство хотело получить лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов.

- Установлено, что в апреле текущего года Тазовское дорожно-транспортное предприятие предоставило в Северо-Уральское управление Ростехнадзора копию поддельного протокола о прохождении сотрудниками аттестации в области промышленной безопасности. Тем самым компания хотела получить лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов, - добавили в ведомстве.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего право, в целях его использования). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.