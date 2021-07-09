Ноябряне могут оформить загранпаспорт с помощью криптокабины

Фото: правительство региона

Теперь жители Ноябрьска могут самостоятельно подать заявление на получение загранпаспорта нового поколения, сообщили в правительстве региона. Сделать это можно в криптокабине, расположенной в МФЦ, даже не понадобится обращаться к сотрудникам МВД.

Человеку достаточно прийти в отдел МФЦ и получить штрих-код, который необходимо просканировать кабине. Далее, следуя подсказкам на экране монитора и голосовому помощнику, заявитель самостоятельно снимает биометрию, документы, удостоверяющие личность, и делает фото. Все сведения автоматически попадают в центр обработки данных МВД. Там их проверяют и после этого изготовляют паспорт.

- Современный ритм жизни диктует свои правила, и время сейчас на вес золота. Людям некогда стоять в очередях, а криптокабина - идеальное решение этой проблемы. Требуется буквально 5 минут, чтобы заявитель самостоятельно подал заявление, процедура очень простая, если что, кабина сама подскажет, - рассказал директор МФЦ ЯНАО Юрий Кучерявенко.

Сама криптокабина представляет программно-технический комплекс, в котором установлены цифровая фотокамера, сканер для снятия отпечатков пальцев и рисунка радужной оболочки глаза, считыватель штрихкода и микросхем паспортов нового поколения.

Кстати, подобные комплексы также работают в Салехарде, Надыме, Тарко-Сале и Новом Уренгое.