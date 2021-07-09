В Приуральском районе перевернулся вездеход с водителем без прав

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. По сообщению региональной Госавтоинспекции, авария произошла 8 июля на 4 километре автодороги подъезд к с. Харсаим (Приуральский район).

- Около 6:40 утра произошло ДТП с участием вездехода Трэкол. Водитель не смог справиться с управлением, из-за чего съехал с дороги и опрокинулся. Кроме того, у мужчины не было прав. В результате нарушитель получил травмы и его доставили в больницу, - добавили в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале случилось десять аварий, а с начала года - 2 596, в которых 12 человек погибли и 145 получили травмы, в том числе 12 детей.

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