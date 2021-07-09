Ямальских водителей оштрафовали на 52 млн. рублей

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах установлены 52 стационарных, 14 передвижных и 4 мобильных комплекса фотовидеофиксации. По сообщению районной Госавтоинспекции, с начала года ими было зафиксировано 97 тысяч нарушений ПДД и вынесено штрафов на сумму, превышающую 52 млн. рублей.

Как отмечают сотрудники ГИБДД, количество аварий в местах расположения камер снижается вдвое, поскольку водители не хотят быть наказанными рублем и соблюдают правила. Комплексы автоматически измеряют мгновенную скорость, фиксируют выезд на встречную полосу и движение по разделительной полосе - самые распространенные нарушения.

В 2021 году в рамках программы «Безопасный регион» на ямальских дорогах появятся еще восемь стационарных комплексов.

Ознакомиться с информацией о наложенных штрафах жители могут на официальном сайте Госавтоинспекции и Портале госуслуг.(gosuslugi.ru).