Погода на Ямале на 9 июля: местами дожди и грозы

Погода на Ямале на 9 июля Фото: Вера Зенина

В пятницу, 9 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - гроза. Днем +28, ночью +17. Ветер 9-15 м/с.

Ноябрьск: ясно. Днем +22, ночью +17. Ветер 3-7 м/с.

Надым: переменная облачность, вечером - гроза. Днем +24, ночью +17. Ветер 7-12 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +22 ночью +18. Ветер 8-13 м/с.

Губкинский: ясно. Днем +20, ночью +15. Ветер 4-8 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем +19, ночью +9. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность и гроза. Днем +27, ночью +16. Ветер 9-15 м/с.

Муравленко: ясно. Днем +22, ночью +18. Ветер 4-7 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.